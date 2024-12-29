محافظ البحيرة تتابع سير العمل بمحطتي كهرباء العطف والمحمودية

اختتمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولتها التفقدية اليوم الأحد، بمركز المحمودية بزيارة محطتي كهرباء العطف والمحمودية.

يذكر أن محطة كهرباء العطف المركبة، تعمل بقدرة 750 ميجاوات، وتتكون من وحدتين غازيتين ووحدة بخارية، قدرة كل وحدة 250 ميجاوات، فيما تعمل المحطة بنظام الدورة المركبة وتغذي الشبكة الموحدة عبر 6 دوائر ربط بجهد 220 فولت باستخدام الوقود الغازي.

كما تفقدت المحافظ، محطة كهرباء المحمودية الغازية، التي تضم المحطة القديمة المكونة من 8 وحدات غازية تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 8 غلايات واثنين بخاريين بنظام الدورة المركبة.

فيما تضم المحطة وحدتين حديثتين تعملان بقدرة 168 ميجاوات، ومحطات المحولات التي تتكون من 6 دوائر بطاقة 220.66 كيلو فولت، و3 محولات ربط، و8 دوائر بطاقة 66 فولت.

وتابعت المحافظ، خلال الزيارة، سير العمل في المحطتين واطمأنت على التشغيل الكامل لكل محطة، كما راجعت أعمال الحماية المنفذة لضمان سلامة التشغيل، فضلًا عن أنها اطلعت أيضًا على مراحل اختبارات الحريق وتاريخ إجرائها؛ للتأكد من جاهزية المحطات للتعامل مع أي طارئ.

واستمعت "المحافظ"، إلى شرح تفصيلي حول دور المحطتين في دعم شبكة الكهرباء، خاصة في أوقات الذروة، وأهميتهما في تعزيز استقرار التيار الكهربائي، وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من الطاقة.

وأكدت المحافظ، أهمية الجهود المبذولة لضمان كفاءة العمل بالمحطات، مشددة على ضرورة مواصلة الصيانة الدورية وتعزيز الاستعدادات لمواجهة أي طوارئ، بما يضمن استقرار الخدمة الكهربائية في البحيرة.