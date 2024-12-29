مقتل قائد محلي لشرطة استخبارات إيرانية في هجوم انتحاري

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بمقتل قائد محلي لشرطة استخبارات إيرانية، وإصابة شرطي آخر، في هجوم انتحاري بقنبلة على سيارتهما في مدينة "بندر لنجة" الساحلية الواقعة جنوبي البلاد بمحافظة هرمزجان، يوم السبت، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت بلومبرج اليوم الأحد، أن جماعة "أنصار الفرقان" المسلحة، المعروفة باستهداف قوات الأمن الإيرانية، أعلنت مسئوليتها عن الهجوم.

جدير بالذكر أن جماعة "أنصار الفرقان" متورطة في تنفيذ سلسلة من الهجمات جنوبي إيران على مدار العقد الماضي، بما يشمل المناطق المضطربة المتاخمة لباكستان.