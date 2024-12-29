ضربت منذ قليل موجة من الأمطار الغزيرة محافظة الإسكندرية، على مناطق منتزه أول، وثان، والعجمي، والدخيلة، ووسط وغرب، مصاحبة برياح ترابية سرعتها من تصل 60 كيلومترا، وانخفاض في درجات الحرارة يصل لحد الصقيع وارتفاع في موج البحر لنحو 6 أمتار، تزامنا مع نوة الميلاد التي تهب في مثل هذا التوقيت من كل عام.

وأضاف تقرير صادر عن غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة على أماكن متفرقة، غدا الاثنين، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج من 3-5 أمتار .

فيما أعلن أحمد خالد محافظ الإسكندرية استمرار حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع الأمطار.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والأجهزة المعنية، بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة، لرصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.

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ونوهت محافظة الإسكندرية بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري، مشددا على المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة.