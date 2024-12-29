مقتل 3 مهاجرين أثناء محاولة العبور إلى بريطانيا في قارب مزدحم

لقي ما لا يقل عن 3 مهاجرين حتفهم في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي إلى بريطانيا من شمال فرنسا، حسبما أفادت السلطات.

وتم تأكيد الوفيات بعد عملية إنقاذ فجر الأحد شاركت فيها خدمات الطوارئ الفرنسية والطائرة المروحية "دوفين" التابعة للبحرية.

وحسبما أفادت السلطات الإقليمية، كان حوالي 50 شخصا عالقين في الماء وعلى الشاطئ بالقرب من بلدة سانجات في حوالي الساعة 0600 صباحا. وقام فرق الإنقاذ بمساعدة 45 شخصا، بينهم أربعة تم نقلهم إلى المستشفيات.

وتم انتشال ثلاثة أشخاص كانوا فاقدين للوعي من الماء، ولكن لم يتمكن الفريق الطبي من إنعاشهم على الرغم من محاولات الإنقاذ.

وتم فتح تحقيق من قبل الادعاء في بولوني-سور-مير.

وقال جاك بيلان، مفوض منطقة بيس-دو-كاليه، إن القارب المزدحم قد يكون ساهم في وقوع المأساة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد: "كان هناك عدد أكبر من الأشخاص الذين حاولوا الصعود على القارب مقارنة بما يمكن أن يستوعبه."