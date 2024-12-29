بولندا مستعدة لمساعدة أوكرانيا إذا قطعت سلوفاكيا عنها الكهرباء

قال مسؤول رفيع المستوى، اليوم الأحد، إن بولندا مستعدة لزيادة صادراتها من الكهرباء إلى أوكرانيا إذا نفذ رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو تهديده بقطع إمدادات الكهرباء الاحتياطية عن الدولة التي تمزقها الحرب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بدعوى أن المحادثات سرية، إن الحكومة البولندية مستعدة لتعزيز إنتاجها المحلي من الطاقة لتعويض أي اختلالات قد تعاني منها شبكة أوكرانيا التي تتعرض لضغوط في حالة قيام سلوفاكيا بهذه الخطوة.

وتأتي تأكيدات وارسو وسط تصاعد خلاف بشأن مستقبل نقل الغاز عبر أوكرانيا.

وكان فيكو قد أطلق هذا التهديد قبل يومين، عندما قال إن سلوفاكيا ستوقف إمداد أوكرانيا بالكهرباء التي تحتاجها بشكل عاجل خلال انقطاعات بالشبكة، إذا لزم الأمر.

ويُذكر أن سلوفاكيا، بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، مازالت تعتمد على الغاز الرخيص من شركة جازبروم الروسية، وهو ما يقوض الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد على الطاقة الروسية.