 داخلية غزة: الاحتلال اغتال مدير مركز شرطة الرمال في غارة جوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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داخلية غزة: الاحتلال اغتال مدير مركز شرطة الرمال في غارة جوية


نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 10:51 ص | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 10:51 ص

قالت وزارة الداخلية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي أقدم مساء أمس، على اغتيال مدير مركز شرطة الرمال بمدينة غزة عقيد/ طلعت جودة، عبر غارة جوية أثناء القيام بواجبه في خدمة المواطنين غرب المدينة.

وأوضحت في بيان، صباح الأحد، أن تعمد الاحتلال باستهداف منتسبي جهاز الشرطة إنما يهدف لنشر الفوضى في المجتمع الفلسطيني، وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين.

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للتوقف عن استهداف منتسبي جهاز الشرطة في قطاع غزة، باعتباره جهاز حماية مدنية يقدم الخدمة الإنسانية للمواطنين، في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ450 على التوالي، شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع، وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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