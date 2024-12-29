 بورتو يكتسح بوافيستا في الدوري البرتغالي الممتاز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بورتو يكتسح بوافيستا في الدوري البرتغالي الممتاز

د ب أ
نشر في: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 11:30 ص | آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2024 - 11:30 ص

اعتلى بورتو قمة الدوري البرتغالي، بعد الفوز 4 / صفر على ضيفه بوافيستا، ضمن منافسات الجولة 16 بالمسابقة، مساء السبت.

واكتفى بورتو بهدف في الشوط الأول سجله المهاجم الإسباني صامويل أوموروديون في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني أضاف بورتو ثلاثية، حيث عزز تفوقه بهدف ثان سجله لاعب الوسط الإسباني نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 55، وأضاف رودريجو مورا الهدف الثالث في الدقيقة 59.

واختتم أوموروديون رباعية بورتو مسجلا الهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة 88.

ورفع بورتو رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بعدما حقق 13 انتصارا مقابل تعادل وحيد وخسارتين.

أما بوافيستا فقد تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر (الأخير) بعدما تلقى خسارته العاشرة في مشواره ببطولة الدوري.


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