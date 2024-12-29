محمد حفظي ومخرج «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» يصلان العرض الخاص للفيلم

انطلق منذ قليل العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، بسينما أحد مولات مدينة 6 أكتوبر، وذلك قبل طرح الفيلم في دور العرض المصرية يوم 1 يناير، والدول العربية يوم 9 يناير.

وشهدت السجادة الحمراء للفيلم، حضور منتج العمل محمد حفظي، ومخرجه خالد منصور.

وشارك فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في 4 مهرجانات حول العالم، كان آخرها مهرجان قرطاج السينمائي، حيث رفع شعار كامل العدد قبل 48 من عرضه، حسبما أعلن مخرج الفيلم خالد منصور، وتجاوز عدد الحضور 1800 شخص، ونافس أيضًا في المسابقة الرسمية مع 14 فيلمًا من الأفلام الروائية الطويلة على جائزة التانيت الذهبي، إذ حصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم بالدورة الـ35 لأيام قرطاج السينمائية بتونس.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من بطولة عصام عمر، وركين سعد، وسماء ابراهيم، وأحمد بهاء، أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية، في تجربته التمثيلية الأولى بعالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، وهو من إخراج خالد منصور.