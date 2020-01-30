المزيد من شركات الطيران تلغي رحلات إلى البر الرئيسي الصيني للحد من فيروس كورونا

(د ب أ)

ألغت شركات طيران في جميع أنحاء العالم المزيد من الرحلات الجوية إلى الصين، حيث فرضت الحكومات قيودا على السفر للمساعدة في الحد من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا القاتل، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم الأربعاء.

وأوقفت الخطوط الجوية البريطانية الرحلات اليومية إلى بكين وشنغهاي من مطار هيثرو في لندن، بعد أن نصح المسؤولون في المملكة المتحدة بعدم السفر إلى الصين لغير الضرورة. وقالت شركة الطيران الحكومية في المملكة المتحدة، إنها ستعيد تقييم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت شركة طيران "كاثاي باسيفيك" الوطنية في هونج كونج إنها ستخفض طاقتها في الرحلات المتجهة إلى الصين بنسبة 50 % أو أكثر اعتبارا من غد الخميس.

وعدلت شركات طيران أوروبية وأمريكية أخرى جداول رحلاتها أيضا، حيث علقت شركة لوفتهانزا خدمات الطيران حتى التاسع من شباط/ فبراير.

وعلقت شركة "أمريكان إيرلاينز" الرحلات بين لوس أنجليس وشنغهاي وبكين في التاسع من شباط/ فبراير إلى 27 آذار/ مارس.

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية وشركة "لايون إير" الإندونيسية للطيران أول شركات طيران كبرى توقفان جميع رحلاتهما المباشرة إلى ومن كافة المطارات في البر الرئيسي الصيني. وذكرت شركات "إير كندا" و"يونايتيد أيرلاينز" و"جتستار ايجا" أنها ألغت رحلات محددة إلى الصين .

قالت شركة "إير فرانس" اليوم الأربعاء إنها سوف تبقى على تسيير رحلة واحدة إلى مدنية شنغهاي الصينية يوميا، حيث لم توصى" منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية بأي قيود على السفر".