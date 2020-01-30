توقعات بإعلان استمرار خسائر دويتشه بنك

يتوقع المحللون أن يعلن دويتشه بنك أكبر البنوك الألمانية استمرار نزيف الخسائر خلال العام الماضي مع إعلانه بياناته اليوم الخميس، حيث يمكن أن تصل هذه الخسائر إلى 5 مليارات يورو (5ر5 مليار دولار).

وتشير كل المؤشرات إلى أن العام الماضي كان العام الخامس على التوالي الذي يسجل فيه البنك خسائر، مما يزيد المشكلات التي تواجه المجموعة المصرفية التي كانت تطمح في وقت من الأوقات إلى أن تصبح مجموعة مصرفية دولية كبرى.

في الوقت نفسه من المنتظر أن تتجه الأنظار إلى بيانات النفقات الخاصة بإجراءات إعادة هيكلة المجموعة المصرفية التي ينفذها الرئيس التنفيذي كريستيان سيفينج.

ومن المحتمل إعلان خفض كبير في حجم قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية في المجموعة والتي كبدتها مليارات الدولارات كغرامات بسبب التورط في ممارسات مخالفة للقواعد. كما أنه من المتوقع خفض عدد العاملين في دويتشه بنك بمقدار 18 ألف موظف ليصل إلى 74 ألف موظف بنهاية 2022.

وتستهدف خطة سيفينج تركيز البنك بصورة أكبر على تقديم الخدمات المصرفية للشركات وبخاصة الشركات متوسطة الحجم في ألمانيا والتي تقدم منتجات غير معروفة لكنها حيوية للصناعات الأخرى، وكذلك الشركات العائلية والمجموعات الدولية، حيث تحدث سيفينج عن أن هذا بمثابة "تحول تاريخي" للمجموعة المصرفية.

في الوقت نفسه يتمسك البنك الألماني بتوقعاته لتحقيق أرباح مرة أخرى خلال 2020 والذي يتزامن مع الذكرى 150 لتأسيسه.