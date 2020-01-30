«المتحدة» تتعاقد مع روزنامة لإنتاج مسلسل لشيماء سيف وعمرو وهبة

أعلنت مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها مع شركة روزنامة برئاسة المنتج هشام جمال، لإنتاج مسلسل جديد للعرض خلال عام 2020 على قنوات التلفزيون والمنصة الرقمية الخاصة بالمجموعة.

وأوضح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن المسلسل بطولة شيماء سيف وعمرو وهبه وآخرون، ويتكون من 3 قصص مختلفة كل قصة تتكون من 15حلق.

وذكر أن المسلسل من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد، مشيرا إلى أن هذا العمل يدخل ضمن تعاقدات المجموعة والتي تتم في إطار التعاون من أجل مشروعات درامية جديدة مع مختلف المنتجين المصريين المميزين من أجل إثراء المكتبة المصرية ما له من أثر كبير على انتعاش السوق الدرامي وحركته الإيجابية والتي تنعكس على كل العاملين فى مجال الإعلام.