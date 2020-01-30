زار هاني سلامة، اليوم، مستشفى "الناس" الخيري للأطفال بشبرا الخيمة، وكان في استقباله كلا من أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى، والدكتور أحمد حنفي مدير المستشفى.

وأشاد هاني، بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها، والتي تضاهي المستشفيات العالمية، مضيفًا أن المستشفى يعد نموذجا مشرفا لخدمة المواطن.

وأعرب عن فخره بوجود صرح بهذه التجهيزات والطاقة الاستيعابية والنظام المتقن على أرض مصر، لخدمة المرضى دون مقابل.

فيما عبرت النائبة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، عن تقديرها وسعادتها لزيارة الفنان هاني سلامة إلى المستشفى، والتي قالت عنها، " أنه مشروع خيري أسسه خميس عصفور لخدمة المواطن المصري البسيط، وتديره مؤسسة الجود الخيرية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي".

مستشفى "الناس" تعد أكبر مستشفى أطفال في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي ٦٠٠ سرير، وأن المرحلة الأولى التي تم افتتاحها خلال أكتوبر ٢٠١٩، تضم ١١٠ أسرة، بجانب ١٠ غرف للعمليات، و١٤٠ وحدة رعاية مركزة، و٤ وحدات للقسطرة القلبية و٤٨ عيادة خارجية، مزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، كما تقدم المستشفى خدماتها لجميع المرضى بالمجان 100%.