كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا الجديد؟

يواصل فيروس كورونا القاتل اجتياح الصين والانتشار في بعض الدول بأنحاء مختلفة من العالم، وهو من الفيروسات التاجية التي تسبب أمراضًا خطيرة ومشاكلا في الجهاز التنفسي، قد تفضي إلى الموت، وفقا لموقع "healthline".

ولحماية نفسك من الإصابة بالفيروس الذي تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد، عليك أولا أن تعرف بعض المعلومات الحديثة عنه:

- وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) "تعد عائلة فيروسات الكورونا من الفيروسات الشائعة في العديد من أنواع الحيوانات المختلفة."

- يقول المركز إنه نادرا ما يصيب فيروس كورونا الحيواني الناس، ومع ذلك، فإن هذه السلالة الحالية هي فيروس جديد يصيب الجهاز التنفسي، وظهر لأول مرة في مدينة ووهان بالصين.

- تقول منظمة الصحة العالمية إن علامات الإصابة الشائعة تشمل أعراض الجهاز التنفسي مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس.

- وفي الحالات الأكثر خطورة يمكن أن يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي، ومتلازمة الجهاز التنفسي، وفشل الكلى، وفي أشد الحالات الوفاة.

- قد تظهر الأعراض في أقل من يومين أو حتى 14 بعد التعرض للفيروس.

- عادةً لا يحدث انتقال عدوى فيروس كورونا من شخص إلى آخر إلا بعد ظهور الأعراض على الشخص الأول، ولكن يقول وزير الصحة الصيني إن هذه السلالة تحديدا قد تكون معدية حتى قبل أن تظهر الأعراض على الناس.

وعلى الرغم من عدم وجود أية لقاحات أو أدوية للوقاية من عدوى فيروس كورونا (2019-nCoV)، فلا يزال هناك أشياء يمكن للناس القيام بها لحماية نفسهم وحماية عائلاتهم، ولكنها ليست علاجا أو واقية من الفيروس، ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بالآتي:

- غسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون، ويمكن أن تستعمل المعقمات التي تحتوي على الكحول عند غياب الصابون والماء.

يقول المركز: "يمكن للمطهرات التي تعتمد على الكحول أن تقلل بسرعة من عدد الميكروبات الموجودة في بعض المواقف، لكنها لا تقضي على جميع أنواع الجراثيم".

- تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدي غير مغسولة.

- البقاء في المنزل عندما تكون مريضا.

- غطي فمك عند السعال، و اعطس بمنديل مع مراعاة رمي المناديل في القمامة.

- قم بتنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي تمسها كثيرًا.

في حالات السفر

أما إذا كنت مسافرا لغرض مهم إلى الصين حيث توجد حالات كثيرة للفيروس، فيوصي بارتداء الأقنعة الطبية، وغسل اليدين في كثير من الأحيان، وتجنب أي شخص مريض.

ويجب الإشارة إلى أن الأقنعة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لا تحمي من الأمراض المنقولة جوًا، لذلك إذا تحول فيروس كورونا ليصبح محمول في الجو، فلن تكون الأقنعة فعالة.