إخلاء سكان عقار من 5 طوابق بعد انهياره جزئيًا غرب الإسكندرية

عصام عامر:

انهارت، اليوم الأربعاء، أجزاء من عقار "قديم" مكون من 5 طوابق، كائن في مساكن 10 بلوك 1 منطقة القباري، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة مينا البصل، غرب الإسكندرية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وقرر الحي إخلاء العقار من السكان دون المنقولات.

تلقت شرطة الإسكندرية بقيادة اللواء سامي غنيم، إخطارًا من غرفة عمليات حي غرب، يفيد سقوط أجزاء من العقار، وبانتقال قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، رفقة رئيس الحي، ومسئولي الإدارة الهندسية إلى موقع الانهيار، تبين أن العقار مكون من دور أرضي و4 طوابق علوية، وسقوط سقف الطابق الرابع علوي، دون خسائر بشرية.

وأظهر الفحص الأولي لملف العقار أنه مكون من 10 وحدات سكنية لكل طابق، وصادر له قرار ترميم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حمل رقم 140 لسنة 2015، إلا أن السكان لم يقوموا بتنفيذه.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، حمل رقم 491 لسنة 2020 وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.