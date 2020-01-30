انطلاق مؤتمر الاتحاد الدولي للعاملين بالسياحة والفنادق 2 فبراير بالإسكندرية

تستعد الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، برئاسة محمد سعد مدير عام الهيئة، للمشاركة في المؤتمر العام الثالث للاتحاد الدولي لنقابات العاملين بالسياحة والفنادق، الذي تستضيفه مدينة الإسكندرية.



ويعقد المؤتمر يومي 2 و3 فبراير المقبل ويناقش بعض القضايا التي تخص العاملين بقطاع السياحة، بالإضافة إلى نتخاب قيادة جديدة للاتحاد الدولي بحضور عدد من الوفود النقابية من الدول الأوربية والعربية والأفريقية وممثلين عن المنظمات الدولية العالمية ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات النقابية المصرية.



وتشارك الهيئة بعرض فيديو سياحي عن الإسكندرية على الحضور من الدول المختلفة بغرض التعريف بمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية للترويج للسياحة بالإسكندرية وسيتم توزيع الدلائل والمطبوعات والـCD'S السياحية باللغات المختلفة وتقديم دروع وميداليات تذكارية باسم الهيئة لأهم المتحدثين الأجانب والعرب المشاركين في المؤتمر.



وتم التنسيق مع مسؤولي منطقة آثار الإسكندرية لتنظيم رحلة سياحية لضيوف المؤتمر لزيارة قلعة قايتباي والمسرح الروماني والمقرر لهما فى اليوم الثاني من برنامج المؤتمر.