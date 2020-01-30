 الصين تخطر كوريا الجنوبية بالسماح برحلة لطائرة مستأجرة لإجلاء الكوريين من مدينة ووهان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تخطر كوريا الجنوبية بالسماح برحلة لطائرة مستأجرة لإجلاء الكوريين من مدينة ووهان

أ ش أ
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 10:08 ص | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 10:08 ص

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الخميس أنها تلقت إخطارا من الحكومة الصينية بالسماح برحلة لطائرة مستأجرة واحدة لإجلاء رعاياها من مدينة ووهان بوسط الصين التي نشأ فيها فيروس كورونا الجديد.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" بأن الحكومة الكورية الجنوبية تتشاور مع الحكومة الصينية من أجل تشغيل الطائرة المستأجرة خلال اليوم.

وكان من المقرر أن تغادر طائرتان تابعتان للخطوط الجوية الكورية صباح اليوم إلى ووهان لإجلاء نحو 700 كوري جنوبي من مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتخطط الحكومة لإرسال طائرة مستأجرة إلى ووهان لإجلاء رعاياها في وقت لاحق من اليوم.

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