محافظ الغربية يستمع لمشاكل المواطنين وأفكارهم في لقاء موسع

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن لقاء المواطنين لن يقتصر على الاستماع إلى مشاكلهم والعمل على تقديم الحلول الفورية لها ولكنه يتضمن الاستماع إلى مقترحات وأفكار المواطنين.



وأكد المحافظ، خلال لقاء المواطنين الذي عقده محافظ الغربية اليوم الخميس، بالديوان العام للمحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، أن جميع القرارات التي يتم إصدارها خلال اللقاء لحل مشاكل المواطنين إلزامية على الجميع، موجهًا بسرعة تنفيذها.



وخلال اللقاء؛ وجه محافظ الغربية بتخصيص وحدة سكنية إيواء عاجل لأحد المواطنين يعانى من شلل رباعي وصرف إعانة مالية شهرية، بالإضافة إلى التنسيق مع جامعة طنطا لإجراء الفحوصات الطبية الكاملة للمواطن.



ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بإزالة عشة مخالفة والسير في إنهاء إجراءات تقنين وضع منزل المواطن مع المتابعة الدورية لعدم تكرار إنشاء المخالفة، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض بقرية كفر المحروق لإنشاء مكتب بريد ومتابعة إنهاء رصف شارع داير الناحية والطريق الرئيسي.



وفي قرية النصارية وجه مدير أملاك الدولة بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز شباب وقيام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بإدراج القرية في خطة 20/21.



أما في قرية كفر حجازي كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمعاينة قطعة أرض بالقرية لدراسة مدى صلاحيتها لعمل سوق عليها، بينما في قرية شبشير الحصة كلف رئيس مركز ومدينة طنطا بإنارة طريق المقابر وإدراجه في خطة الرصف العام المقبل.



كما كلف رئيس مركز ومدينة قطور بإدراج رصف طريق مدرسة نشيل خلال خطة العام الحالي مع قيام لجنة من مديرية الري لدراسة تدبيش ترعة ميت يزيد.



وخلال اللقاء؛ وجه محافظ الغربية مسئول المرور بحل أسباب حدوث إختناقات وتكدسات بمحيط موقف شبراقاص بالسنطة.



وتناول اللقاء عرض أحد المواطنين مقترح للحد من ظاهرة انتشار التوكتوك وتنظيم منتدى شباب الغربية.



ونظرا لتقدم أحد المواطنين بشكوى حدوث مشاجرات بين طلاب المدارس، وجه محافظ الغربية بتأمين المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي طالب يعتدي على زميله أو المدرس داخل المدرسة، مكلفا رئيس مركز ومدينة سمنود بعرض مقترحات تخصيص أراضي للإسكان الاجتماعي عليها.



وفي نهاية اللقاء؛ أكد محافظ الغربية أهمية التواجد الميداني لجميع القيادات على مستوى المحافظة وسط المواطنين لرصد مشاكلهم والعمل على حلها.