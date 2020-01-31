أمريكا تسمح بمغادرة موظفيها غير الأساسيين في سفارتها وقنصلياتها في الصين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستسمح لموظفيها غير الأساسيين في سفارتها وقنصلياتها في الصين بالمغادرة بسبب فيروس كورونا المستجد.



ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس.



يأتي هذا في وقت أعلن فيه مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم حالة طوارئ صحية عالمية ؛ بسبب انتشار فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدا أن المنظمة لا ترى في الوقت ذاته ما يدعو إلى تقييد الحركة والسفر أو التجارة مع الصين ، مشددا على أن الإجراء ليس بسبب خطورة أو وضع غير عادى في الصين، ولكن خوفا من وصول الفيروس إلى دول ذات نظام صحي هش.