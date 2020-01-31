رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

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أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى، إصابة أول حالتي بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.