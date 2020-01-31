 رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 11:47 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 11:47 م

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى، إصابة أول حالتي بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

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