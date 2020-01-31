رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى، إصابة أول حالتي بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.