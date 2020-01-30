رئيسا أركان تركيا وروسيا يبحثان هاتفيا التطورات بإدلب السورية



أفادت رئاسة الأركان التركية، اليوم الخميس، بأن رئيس الأركان يشار غولار أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية أن الجانبين بحثا التطورات الأخيرة في مدينة إدلب السورية.

يأتي هذا غداة اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لروسيا بعدم الالتزام بالاتفاقيات التي تهدف إلى إنهاء العنف في سورية، وخاصة في إدلب.

وقال أردوغان: "روسيا الآن، للأسف، لم تعد ملتزمة لا بآستانا ولا بسوتشي"، في إشارة إلى تفاهمات موقعة بين البلدين عامي 2017 و2018 بشأن الأزمة السورية.

وأضاف أن "صبر تركيا ينفد فيما يتعلق بقصف إدلب، وستفعل ما نراه ضروريا، إذا ما لم توقف روسيا الهجمات التي تشنها القوات الحكومية السورية على إدلب".