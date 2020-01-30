محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء إجراءات التسويات لعدد من الموظفين

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب للتعرف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف دوائر المحافظة، والعمل على وضع الحلول الجذرية المناسبة لها، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والأستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء مجالس المدن، ومندوب شركة الغاز الطبيعي بالفيوم، وعدد من ممثلي الجهاز التنفيذي.



وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه خلال اللقاء عرض عدد من النواب، مطالب للمواطنين شملت مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، لافتا إلى أن المحافظ أكد على ضرورة الارتقاء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع الدراسات اللازمة لتوصيل خدمات الغاز الطبيعى لعدد من المناطق، مشددا على النهوض بالعملية التعليمية والعمل على وضع الآليات المناسبة لدراسة مختلف مشكلات القطاع.



وأكد محافظ الفيوم على مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بالعمل على وضع الدراسات اللازمة لتوصيل خدمات مياه الشرب لعزبة حفيظة التابعة للوحدة المحلية بقرية السعدة بمركز إطسا، فضلا عن وضع الدراسات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي لقريتي قصر رشوان والروضة التابعتين لمركز طامية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول شكوى عدد من الموظفين بمختلف المديريات على مستوى المحافظة الذين تقدموا فى التسوية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة، بجانب عرض مشكلة المدرسين المتعاقدين من 2012 ولم يتم تثبيتهم حتى الآن، لافتا إلى توجيه المحافظ بحصر كافة الطلبات واستيفاء المستندات بشأن موظفي المديريات لإرسالها إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لانهاء اجراءاتهم، وبشأن المدرسين المتعاقدين، وجه المحافظ بحصر شامل لجميع الحالات للعرض على المحافظ شخصيا، كما وجه المحافظ بدراسة الانتدابات بين الإدارات التعليمية وخاصة بين إدارة إطسا وإدارتى غرب وشرق الفيوم.



كما عرض عدد من النواب مطلب أهالي قرى الزاوية وبني صالح وترسا وسنهور القبلية بشأن تطهير المجاري المائية، بالاضافة الى تطوير وتوسعة طريق قرية قصر رشوان، بجانب مناقشة آليات تقنين أراضى أملاك الدولة وسداد المستحقات من قبل المستفيدين بطامية، ووجه محافظ الفيوم بدراسة المشكلات الخاصة بهذا الشأن من قبل اللجنة المشكلة لذلك.