برلين تطلق مبادرة طموحة لحصر أعداد المشردين

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(د ب أ)

أطلقت العاصمة الألمانية برلين الأربعاء مبادرة طموحة لحصر أعداد المشردين.

ومن المقرر أن يخرج 3725متطوعا اليوم الخميس إلى الشوارع بين الساعة 10 صباحا (2100 بتوقيت جرينتش) حتى الواحدة صباحا لحصر أعداد المشردين الذين يعيشون بالعاصمة.

ويطمح المسؤولون عن ذلك التعداد إلى تغطية المنطقة بأكملها، حيث يبحث المتطوعون أسفل الجسور وفي الخيام والملاجئ المؤقتة عن مشردين لإحصائهم.

ويتم تنظيم هذه المبادرة من جانب مجلس الشيوخ في برلين تحت اسم "ليلة من التضامن" في محاولة لتخصيص موارد أفضل لأولئك الذين لا يمتلكون مساكن.

وهذه هي أول محاولة لحصر أعداد المشردين في أي مدينة ألمانية كبرى.

ومن المقرر إعلان النتيجة في السابع من شباط/فبراير المقبل.



