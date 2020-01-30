«بوندستاج» يرفع الحصانة عن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل اليميني

رفع البرلمان الألماني "بوندستاج"، الحصانة عن ألكسندر جاولاند، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض.

وصوتت الجلسة العامة بالبرلمان الألماني، اليوم الخميس، على طلب من الادعاء العام بمدينة فرانكفورت "بالموافقة على إنفاذ الأوامر القضائية الخاصة بالتفتيش والمصادرة".

يشار إلى أنه ليس مسموحا بملاحقة نواب البرلمان الألماني قضائيا على خلفية الاشتباه في ارتكاب أي جريمة إلا من خلال موافقة البرلمان على ذلك.

وبحسب القانون الأساسي (الدستور)، يتمتع نواب البرلمان الألماني بحصانة، ويمكن رفع هذه الحصانة من قبل البرلمان بناء على طلب من الادعاء العام.

يذكر أن الادعاء العام في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا بدأ تحقيقات ضد جاولاند في العام الماضي على خلفية "خطأ ضريبي خاص"، ولكن ليس معروفا حتى الآن إذا ما كان رفع الحصانة حاليا له علاقة بذلك أم لا.

وصوّت البرلمان الألماني أيضا بالموافقة على رفع الحصانة عن كارين شترنتس وهي نائبة برلمانية عن الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ولم يتضح أيضا حتى الآن السبب وراء رفع الحصانة عن شترنتس المنحدرة من ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمالي ألمانيا.