 ماكرون: لا يمكن تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في وجود طرف واحد - بوابة الشروق
الخميس 30 يناير 2020 11:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟
النتـائـج تصويت

ماكرون: لا يمكن تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في وجود طرف واحد

رويترز
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 11:00 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 11:00 م

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشكوك يوم الخميس في احتمال حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين وشكك في نجاح خطة السلام التي كشفت عنها الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وردا على سؤال لصحيفة لوفيجارو عما إذا كان يؤمن بحل الدولتين قال ماكرون إنه "يؤمن بدولتين سياديتين". ولم يوضح ماكرون ما يقصده.

وقال ماكرون أيضا إنه لن يقدم خطته الخاصة، لكنه أشار إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحتاج إلى جهود مضنية من أجل الانطلاق.

وردا على سؤال عن خطة ترامب، قال ماكرون "نحتاج إلى الطرفين لصنع السلام. لا يمكن تحقيق ذلك في وجود طرف واحد".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك