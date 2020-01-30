 محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 13 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين - بوابة الشروق
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محافظ كفرالشيخ يشهد تسليم 13 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين

محمد نصار
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 9:06 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 9:06 م

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، تسليم 13 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعادل بزاوي، مدير الشئون القانونية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تسليم 13 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات التقنين بالمراكز والمدن.

وأشار إلى أن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، كما أن هناك بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك تصل عقود التقنين إلى 323 عقد تقنين.

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