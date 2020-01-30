بومبيو عن ضم غور الأردن لإسرائيل: اتخذنا سياسة واضحة ولن تتغير على الأرجح

علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على ضم غور الأردن إلى إسرائيل، وفقًا لما جاء بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، قائلًا: «الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت سياسة واضحة تجاه المستوطنات الإسرائيلية ولن تتغير على الأرجح».

وأضاف في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أن السياسة تشمل وجود أراضي تابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المرصودة للفلسطينيين حال رغبتهم الانخراط في الخطة، لافتًا إلى أن «اكتفاء الفلسطينيين بالرفض وتنظيم أيام للغضب ليس جيدًا للشعب الفلسطيني»، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن «المفيد للفلسطينيين البدء بحوار ونهج الدبلوماسية وخوض نقاشات وطلب الدعم الدولي»، متابعًا: «إنما نفض الأيدي والقول بأنك ترفض العرض فورًا سيدرك الفلسطينيون أنه لا يخدم مصلحتهم»، بحسب ما قال.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أول أمس الثلاثاء، تفاصيل ما أسماه بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.