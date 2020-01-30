الكوريتان تتفقان على وقف تشغيل مكتب الاتصال لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد

اتفقت الكوريتان على وقف تشغيل مكتب الاتصال المشترك بينهما في مدينة كيسونج الحدودية بكوريا الشمالية مؤقتا في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين.

وقالت وزارة الوحدة في سول اليوم الخميس إن الكوريتين عقدتا اليوم اجتماعا في مكتب الاتصال المشترك في كيسونج، واتفقتا على وقف تشغيل المكتب مؤقتا إلى حين انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد.

وقررت سول- حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- إعادة عمالها المقيمين في كيسونج (البالغ عددهم 58 مسؤولا) في الوقت الحالي إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.

وذكر مصدر في وزارة الوحدة أن سول وبيونج يانج تتفقان على الإبقاء على الاتصال عبر فتح خط الهاتف والفاكس بينهما.