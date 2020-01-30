الكونغو تمنع مواطنيها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا

أعلنت حكومة الكونغو -اليوم الخميس- إنه تم منع المواطنين من السفر إلى الصين، في محاولة لحماية الدولة الواقعة في وسط إفريقيا من التعرض لفيروس كورونا.

وقال نائب وزير الصحة، البرت مبيتي، في بيان له إنه يجب على المواطنين "تأجيل رحلتهم حتى إشعار آخر"، بينما يتعين على العائدين من الصين التوجه إلى دائرة الصحة والحجر الصحي على الحدود.

وتعد الصين واحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للكونغو، حيث توجد استثمارات مهمة بينهما في قطاعي تعدين النحاس والكوبالت.

وكانت الصين قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في الصين إلى 170 حالة وفاة و7711 إصابة.