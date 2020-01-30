 سقوط عاطل بحوزته 100 طربة حشيش وسلاح ناري بالبحيرة - بوابة الشروق
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سقوط عاطل بحوزته 100 طربة حشيش وسلاح ناري بالبحيرة

مصطفى عطية
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 2:06 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 2:06 م

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط عاطل لاتجاره بالمخدرات وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش وسلاح ناري بالبحيرة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بقياد اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، قيام (عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة بدر) بالاتجار فى المواد المخدرة واتخاذه من دائرة المركز مسرحا له.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مباحث البحيرة أسفرت عن ضبطه وبحوزته 100 طربة لمخدر الحشيش، بندقية خرطوش، 3 طلقات من ذات العيار، مشغولات ذهبية).

وبمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمصوغات الذهبية من متحصلات نشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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