سفير أستراليا بالقاهرة يشيد بطبيعة وآثار محافظة المنيا

أشاد سفير استراليا بالقاهرة جلين مايلز، بمحافظة المنيا ،اليوم الخميس، ووصفها بأنها "مدينة جميلة"، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق أثرية جاذبة.

جاء ذلك خلال جولته الخاصة بالمحافظة، لليوم الثاني على التوالي، حيث زار السفير يرافقه أفراد أسرته منطقة آثار بني حسن الشروق جنوب مدينة المنيا وتضم 39 مقبرة من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى، وذلك بهدف التعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأعرب السفير عن إعجابه بالمناظر الطبيعية بقرية بني حسن والاهتمام بالآثار المصرية بالمنطقة الأثرية قائلاً " إن زيارة واحدة للمنطقة لا تكفى وسأكرر الزيارة مرة أخرى".

من جانبه، قال دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن برنامج زيارة السفير شمل لقاء البعثة العلمية الأثرية الاسترالية الموجودة بمنطقة آثار بني حسن الشروق ثم زيارة مقابر بني حسن الأثرية والاستماع لشرح مفسر عن الرسومات الموجودة بالمقابر والتي توضح الحياة اليومية في مصر.