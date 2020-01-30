تقرير: موسكو تمد يد العون ماليا للبنان







كشف تقرير إخباري لبناني -اليوم الخميس- عن أن روسيا تبدي استعدادها لمساعدة لبنان في ملفات عديدة، أولها الملف المالي.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنه إلى جانب الخط الائتماني الروسي للبنان، والذي بدأ الحديث عنه أواخر أيام الحكومة الماضية، وجرى نقاش حوله بين رئيس الحكومة الحالية حسان دياب والسفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسبيكين قبل يومين، تضع روسيا في حساباتها تقديم قرض ميسر للبنان لـ 30 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة هذا القرض تتراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار، على أن تكون آلية صرفه خاضعة لمعايير شفافة وفي مشاريع واضحة تعود بالفائدة على الوضع الاقتصادي والمالي.

ويقول متابعون لهذا الشأن إن "موسكو إن لمست جدية في صرف هذا المبلغ في مكانه الصحيح، فإنها لا تمانع حتى بتحويله إلى هبة في السنوات المقبلة".