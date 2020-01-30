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أشاد محمد أبوتريكة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتمريرة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في الهدف الثاني للريدز بمرمى وست هام بالمباراة التي انتهت بفوز الليفر( 2 – 0 ).

كما أنتقد تريكة طريقة تعامل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مع نجم الفريق السماوي رياض محرز خلال مباراة السيتي ويونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية.

وقال تريكة في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة ليفربول ووست هام:" ليفربول فاز بأقل مجهود، مهارة صلاح كبيرة في الهدف الثاني، قدم تمريرة حرارية لتشامبيرلين الذي استطاع تسجيلها بنجاح في مرمى وست هام".

وأضاف:" كلوب صنع فريقا لا يقهر خلال 4 سنوات، يستحق هذه السلسة من الانتصارات وتصدر أصعب دوري في العالم".

وواصل:" ليفربول يستحق الدوري بعد غياب 30 عاما عن خزائنه، أصبح فريقا يستطيع التسجيل في أي وقت، وكلوب خلق المعادلة الصعبة في كرة القدم فبات لديه فريق قوي هجوميا ودفاعيا".

وفي سياق آخر قال تريكة أن جوارديولا أخطا في طريقة تعامله مع رياض محرز نجم الفريق خلال مباراة السيتي ومانشستر يونايتد بكأس الرابطة، مؤكدا أنه لا يستحق أن يستبدل باللقاء.

كما أكد تريكة أن النجم الجزائري رياض محرز هو أحد أفضل لاعبي الفريق السماوي.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي خسر أمام يونايتد مساء الأربعاء، بهدف نظيف في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ولكن بالرغم من الهزيمة تأهل السيتي للنهائي مستفيدا من فوزه بلقاء الذهاب ( 3 – 1 ).