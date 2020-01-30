بومبيو عن خطة ترامب: الفلسطينيون من الممكن أن يقدموا عرضا مضادا أو بديلا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الفلسطينيين عليهم تحديد خيارهم بشأن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، لافتًا إلى أنها تقدم رؤية تشمل تفاصيل كثيرة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أن «الفلسطينيين من الممكن أن يقدموا عرضًا مضادًا أو بديلًا أو أي شيء يعكس ما يريدونه، أو تحديد العناصر التي أحبوها أو التي لم ترق لهم»، مردفًا: «يمكنهم القول إننا نحب عرض الـ50 مليار دولار ومقترح إقامة دولة مستقلة، هذا ما نعنيه عند إرادتنا باستخدام الفلسطينيين الخطة كأرضية عند بدء المفاوضات»، وفقًا لتعبيره.

وأعرب عن أمله في أن ينظر الفلسطينيين بإيجابية للخطة، معلقًا على اختيار مدينة شعفاط كعاصمة للدولة الفلسطينية: «من منظور شمولي سيتم إقامة سفارة أمريكية في عاصمة الفلسطينيين شرقي القدس قرب المسجد الأقصى، المدن تكبر والأماكن الخالية من الممكن أن تصبح مدنًا عامرة بعد ستة أشهر أو عام»، بسحب قوله.

وأشار إلى أن الفلسطينيين امتنعوا عن المشاركة في الخطة والانضمام إلى النقاشات التي أجرتها الولايات المتحدة، متسائلًا: «هل يريدون مواصلة ما يفعلونه اليوم؟ هل هذا أفضل ما تتطلع إليه أجيال المستقبل من الفلسطينيين؟ نحن مستعدون للانخراط في حوار بناء على هذه الرؤية التي تقدم رؤية أفضل».

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أول أمس الثلاثاء، تفاصيل ما أسماه بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.