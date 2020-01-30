 المبعوث الأممي لليبيا: آلاف المسلحين يتوافدون إلى ليبيا لدعم الوفاق - بوابة الشروق
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المبعوث الأممي لليبيا: آلاف المسلحين يتوافدون إلى ليبيا لدعم الوفاق

غسان سلامة
غسان سلامة
أ ش أ
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 7:26 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 7:26 م

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن السلاح ما زال يصل إلى الأطراف الليبية المتقاتلة، مشددا على الحاجة لتفادي أي تصعيد إضافي لمنع نشوب حرب أهلية في البلاد.

وقال سلامة -خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية-، "إن مسلحين يدعمون قوات (الوفاق) يتوافدون بالآلاف، وأن الهدنة أصبحت حبراً على ورق، حيث تم خرقها وتسجيل 110 انتهاكات، ما أدى إلى خسائر بشرية".

وأشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين قتل 4 أطفال في منطقة الهضبة.

وأوضح أن محادثات جنيف يجب أن تبدأ سريعاً، مشيرا إلى إن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، لم يؤكد بعد مشاركته فيها.

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