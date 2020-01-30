بومبيو: خطة السلام الأمريكية فرصة تأتي مرة واحدة في العمر

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن خطة السلام التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، شاملة ومفصلة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، أنها «أول مرة يتم عرض فيها خطة شاملة موثقة بخريطة وافق عليها الإسرائيليون ترسم مسارًا يؤدي إلى حل الدولتين»، لافتًا إلى أنها «تتيح للفلسطينيين التمتع بدولتهم المستقلة وتقدم لهم 50 مليار دولار وتوفر الازدهار والوظائف للملايين منهم»، وفقًا لقوله.

وأعرب عن ثقته في دارسة وتقييم الفلسطينيين للخطة، موضحًا أن الخيارات أمام الشعب الفلسطيني إما الواقع الحالي أو الفرصة المعروضة أمامهم لدراستها خلال أربع سنوات.

وتمنى أن يدرك الفلسطينيون مع مرور الوقت ضرورة مواجهة حماس، والسماح بإقامة حكومة في إطار الشروط التي عرضتها الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مردفًا: «هذه الفرصة من النوع الذي يأتي مرة واحدة في العمر، قد تكون آخر فرصة يحظون بها ونأمل أن يدركوا أهمية الفرصة الأخيرة ويتطلعوا إليها»، بحسب تعبيره.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أول أمس الثلاثاء، تفاصيل ما أسماه بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.