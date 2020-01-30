ملك النرويج يزور الأردن في أول زيارة رسمية للشرق الأوسط

يعتزم ملك النرويج هارالد وزوجته الملكة سونيا القيام بزيارة رسمية إلى الأردن في مارس، حسبما أعلن القصر الملكي في أوسلو اليوم الخميس.



وجاء في بيان القصر أن الأسرة الملكية قد تمت دعوتها من قبل الملك عبدالله الثاني فيما ستكون أول زيارة رسمية لملك النرويج 82 عاما إلى الشرق الأوسط.



وخلال الزيارة المقررة في الفترة من 2 إلى 4 مارس، سيرافق الملك والملكة، وزيرة الخارجية النرويجي إيني ماري إريكسن سورايد ووزير التجارة والصناعة إيسلين نيبو ووفد من رجال الأعمال.



وعلى جدول الأعمال، ستعقد مؤتمرات بشأن الحوار السياسي في الشرق الأوسط، ومناقشات عن التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه والسياحة وعلاج السرطان، كذلك تعزيز دور المرأة في مجال الموسيقى.



ومن المقرر أن يزور الملك والملكة موقع البتراء الأثري في جنوب الأردن



وكانت الملك وملكة الأردن رانيا قد زارا النرويج في أبريل عام 2000.