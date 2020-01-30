الشيخ خارج قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

أعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي ستسافر إلى السودان عصر اليوم الخميس، لأداء مباراة الهلال، يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة لدوري أبطال إفريقيا.

تضم القائمة 22 لاعبا، هم

حراسة المرمى.. محمد الشناوي، شريف إكرامي وعلي لطفي.

الدفاع.. رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني.

الوسط.. حسام عاشور، جيرالدو، عمرو السولية، آليو ديانج، حسين الشحات، وليد سليمان، محمد مجدي "أفشا"، محمود كهربا.

الهجوم.. مروان محسن، آليو بادجي، جونيور أجايي.

خرج من القائمة كل من أحمد الشيخ لإصابته في المران الأخير إضافة إلى صالح جمعة لأسباب فنية، ورمضان صبحي لعدم تعافيه بشكل تام من إصابته في العضلة الخلفية.