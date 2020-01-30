غلق 46 صالة جيم وناد صحى مخالف بالإسماعيلية

أصدر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، قرارا بالغلق الإدارى لـ46 منشأة (صالات جيم، وأندية صحية، وأكاديميات رياضية) مخالفة للقانون بناءا على محاضر إثبات الحالة وتقارير لجان المرور الخاصة.
تضمن القرار 3 صالات جيم بمركز فايد و5 بالقنطرة غرب و5 بمركز التل الكبير وصالة بمركز القصاصين و13 بحى ثالث الإسماعيلية و21 صالة وناد صحى بحى ثان و4 صالات فى نفيشة بمركز الإسماعيلية.
وأكد بشارة أن اللجنة المشكلة مستمرة فى متابعة جميع صالات الجيم والأندية الصحية والأكاديميات الرياضية ووجودها القانونى بنطاق المحافظة.