وزير التموين: 2020 سيكون عام خير على كل المصريين

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن محافظة بورسعيد تشهد تنمية شاملة ومتكاملة، تشمل رفع كفاءة وتطوير المرافق والخدمات التي تضم مناطق صناعية وسياحية وترفيهية لتقديم خدمات لكل الفئات.



وأشار وزير التموين، خلال افتتاح فرع حماية المستهلك بمحافظة بورسعيد وميكنة الخدمات للبطاقات التموينية، إلى دعم المحافظة لجهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق المواطنين وإلزام المنتجين بقواعد احترام المواصفات والصيانة.



وشهد وزير التموين تدشين منظومة سيارة الضبطية القضائية لحل مشاكل المواطنين وإطلاق الشاشة الرقمية الإلكترونية بعدة لغات لتلقي شكاوى المواطنين، حيث من المقرر أن يتم تنظيم مبادرة اليوم المفتوح لحماية المستهلك بمحافظة بورسعيد، مضيفًا أن شركة فرنسية ستصل إلى مصر فبراير المقبل، لتعميم المبادرة بجميع المحافظات.



وأضاف المصليحي: "نسعى للاتفاق مع وزارة الزراعة لزيادة مساحة المحاصيل الزيتية من فول صويا وعباد الشمس لتقليل استيرادنا من العلف الحيواني".



وتابع: "كما وعدنا الرئيس السيسي فإن عام 2020 سيكون عام خير على كل المصريين".



وكا ن وزير التموين قد افتتح مجمع إنتاج الزيوت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ومصنعا لإنتاج الأسماك والتونة، واطمأن على الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات والشروط العالمية، وافتتح مقر جمعيتي التموينية بنطاق حي الضواحي، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وراضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة وناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد.