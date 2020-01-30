يستعرض حلقة الليلة من برنامج "مصر النهاردة" على شاشة القناة الأولى خطة الدولة للتوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، واستراتيجيات وأهداف استخدامها بما يتناسب والتطورات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، والاستقرار السياسي، وتأثيره على تنفيذ مشروعات القطاع بصفة خاصة.

وتستضيف الحلقة من خلال فقرة فقرة خاصة الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، للحديث عن مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية الحملة التي أطلقها الأزهر الشريف لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج وتوضيح رأي الدين حتى تتجنب الأسر المغالاة في تكاليف الزواج وهى أحد اسباب العنوسه في مصر، وفي محاولة للحد من هذه الظاهرة.

وتستضيف الفقرة الدكتور السيد محمد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية للحديث عن تفاصيل الحملة.

يشار إلى أن برنامج "مصر النهاردة" تقديم ريهام الديب وأحمد سميرأ ويذاع فى العاشرة مساء على قناة مصر الأولى.