مخطط لإنشاء ميناء لاستيعاب 2100 مركب صيد بشمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن ميناء الصيد الجديد المقرر إقامته بالعريش يعتبر من المشروعات التنموية الكبرى التي تقام على أرض المحافظة.



وأعلن المحافظ أثناء لقائه مع اللجنة الخاصة باختيار موقع إنشاء ميناء جديد للصيد في العريش أن هذا الميناء في إطار تمويل إقامة عدد من المشروعات التنموية لخدمة صيادي مدينة العريش، ويشتمل على جميع الخدمات المطلوبة للصيادين وباقى احتياجات عمليات صيد وتصدير الأسماك.



وأشار الى أن الميناء الجديد لخدمة نشاط الصيد وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة، خاصة وأن حجم الانتاج السمكى الحالي لا يتناسب مع إمكانات المحافظة الواقعة على شاطئ البحر المتوسط بطول يمتد لحوالي 200 كيلو متر، ووجود بحيرة البردويل التى تتميز بنقائها وخلوها من أي تلوث.



ومن جانبه أكد عماد وصفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية المشروعات ورئيس الشئون الهندسية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن الهيئة تقوم بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ووضع الفكرة التصميمية والتخطيطية للميناء علاوة على تحليل وتقييم الوضع الراهن للميناء من أجل تقدير الموقف الحالى لصناعة صيد الأسماك وتقييم المعوقات والفرص المتاحة، ودراسة تقييم البدائل المقترحة لموقع ميناء الصيد الجديد.



وأشار إلى أن محتويات دراسة اختيار الموقع تهدف إلى تقييم كل البدائل المتاحة لإنشاء ميناء الصيد الجديد بالعريش مع الأخذ في الاعتبار كل العوامل المؤثرة بالمنطقة من الناحية الهندسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن ثم التوصل إلى البديل الأفضل لموقع الميناء الذى يحقق المعايير المطلوبة.



ومن جانبه أعلن الدكتور شكري سالمان مدير منطقة الثروة السمكية أن ميناء الصيد بالعريش يخدم 2100 صياد منهم 1100 صياد يحملون تصاريح وبطاقات صيد، و1000 صياد من الهواة وبراري الصيد بالقدم.



هذا وتقوم اللجنة حاليا باختيار موقع إنشاء الصيد الجديد من بين البدائل المتاحة غرب الميناء الحالى فى منطقة أبو صقل أو شرقه في بعض المناطق المتاحة.