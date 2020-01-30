الاتحاد يواجه سموحة في «دربي» الإسكندرية

مواجهة قوية خارج الخطوط بين «يوسف» و«صدقى»

تختتم اليوم الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يصطدم الاتحاد السكندري مع سموحة في دربي الإسكندرية، في السابعة والنصف.

ويسعى كلا الفريقين للفوز، فالاتحاد السكندري يأمل مواصلة عروضه القوية في الدوري، في ظل النتائج الجيدة التى يحققها الفريق في المباريات الأخيرة، وجعلته متواجدا بالمربع الذهبى، والنقاط الثلاث اليوم، تجعله في المركز الثالث .

في المقابل يدخل سموحة المباراة تحت قيادة حمادة صدقى، رافعا شعار تحقيق فوزه الأولى مع الفريق، بعدما تعادل في الجولة الماضية 1/1 أمام الإسماعيلى في أولى مبارياته.

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد 19 نقطة، ويأمل في استعادة الانتصارات، وتعاقد الفريق مع 4 لاعبين خلال الفترة الحالية وهم ثنائى الأهلى صلاح محسن ومحمد عبدالمنعم وهداف المقاولون محمد طلعت واستعاد جهود الأوغندى ديريك نسيبامبى.