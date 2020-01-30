محافظ أسيوط يعلن تنظيم ملتقى للتوظيف 12 فبراير المقبل

أعلن عصام سعد محافظ أسيوط، تنظيم ملتقى للتوظيف، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، يوم 12 فبراير المقبل، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط.

ويشارك في الملتقى أكثر من 30 شركة قطاع خاص من داخل المحافظة، بهدف توفير فرص عمل للشباب الأسيوطي الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة، أو دون مؤهلات.

جاء ذلك خلال اجتماعه، مع حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة، وعلي سيد مدير العلاقات العامة والمتابعة بمديرية القوى العاملة، وعلي عبدالله مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، من أجل وضع اللمسات النهائية لتنظيم ملتقى التوظيف.

وأكد سعد أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب، وخلق فرص عمل حقيقية، ومواجهة البطالة، وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص، حيث إن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.

وأشار إلى أن المحافظة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، ستنظم ملتقيات دورية للتوظيف؛ لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر، مع أصحاب الشركات والأعمال في مختلف المجالات، ودون اللجوء إلى الواسطة أو المحسوبية.

واستعرض المحافظ فكرة الملتقى التي ترتكز على عرض الشركات فرص العمل المتاحة، ويتقدم لها الشباب طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم، فيما تنظم هذه الشركات مقابلات مع كل شاب أو فتاة لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف.

كما تم خلال الاجتماع، بحث موقف الجهات والشركات المشاركة في توفير فرص العمل التى تقدمها للشباب، ومدى ملائمتها لسوق العمل، وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب.

وكلف المحافظ مسئولي القوى العاملة وتشغيل الشباب، بتطبيق أسلوب جديد في الإعداد والتنظيم الجيد لملتقى التوظيف من أجل تحقيق أهدافه المرجوة بالشكل المطلوب.