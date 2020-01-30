مصرع شاب صدمه ترام الإسكندرية

لقى شاب يدعى (ح.خ.ا) في العقد الرابع من العمر، مصرعه، اليوم، بعدما صدمه الترام الأصفر، لدى مروره في منطقة مينا البصل، غرب الإسكندرية.



وطلبت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية، سرعة استقدام تحريات المباحث حول الحادث، والتصريح بدفن جثمان الضحية عقب توقيع الكشف الطبي عليه.



كان تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بمصرع شاب أثناء عبوره الطريق، وفارق الحياة في الحال.



تحرر محضر بالواقعة، بقسم شرطة مينا البصل، ونقل الجثة لمشرحة كوم الدكة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.