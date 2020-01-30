تنطلق، يوم الأحد القادم، الاجتماعات التحضيرية للدورة الـ(105) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعقد على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل للإعداد للملفات الإقتصادية والاجتماعية التي سيتم رفعها للقمة العربية العادية المقررة نهاية مارس القادم.

ويعقد اجتماع للجنة الاقتصادية يوم الإثنين 3 فبراير ثم اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين يوم الأربعاء 5 فبراير، على أن تختتم الاجتماعات يوم الخميس 6 فبراير باجتماع للمجلس على المستوى الوزاري، كما سيعقد على هامش الاجتماع الوزاري اجتماع للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنمية والاقتصادية.

ويتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات عددًا من البنود المهمة في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقررة نهاية مارس القادم.

كما تتضمن البنود متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة (مالابو ـ غينيا الاستوائية 2016) والإعداد للقمة الخامسة في جوانبها الاقتصادية إضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي.

وتشتمل البنود أيضًا على دور الغرف العربية الأجنبية المشتركة والاستراتيجية العربية للسياحة وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان في مجالات النقل والاتصالات والبنية التحتية والكودات العربية للبناء والملكية الفكرية.