تنظيم 4 قوافل طبية مجانا خلال شهر فبراير المقبل بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الخميس، عن تنظيم 4 قوافل طبية مجانية، بعدد من القرى بمراكز المحافظة خلال شهر فبراير القادم، والتي تنفذها مديرية الشئون الصحية بالفيوم، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة بالمناطق المحرومة.

وقالت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن فعاليات القوافل ستنطلق يوم 1 فبراير وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، يومي السبت والأحد من كل أسبوع بمراكز طامية وأبشواي ويوسف الصديق والفيوم، لافتة إلى أن القافلة الأولى ستكون بقرية السبعين بمركز طامية يومي 1و2 فبراير، والقافلة الثانية بقرية كفر عبود التابعة للوحدة المحلية بأبوكساه بمركز ابشواي يومي 8 و9 فبراير، ويليها قرية النزلة بمركز يوسف الصديق يومي 15 و16 فبراير، ثم تختتم القافلة أعمالها بقرية اللاهون مركز الفيوم يومي 22 و 23 من الشهر نفسه.

وأضافت أن القوافل الطبية تقدم الخدمات الطبية في تخصصات "الباطنة، الجراحة، الجلدية، أطفال، تنظيم أسرة، رمد، أسنان، نساء وتوليد"، مشيرة إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وصرف العلاج للمرضى في جميع التخصصات بالمجان.