روسيا تنفي مسؤوليتها عن قصف مخبز ومستشفى في إدلب

نفت روسيا، اليوم الخميس، مسؤولية طائراتها عن قصف مخبز ومستشفى في إدلب، شمالي سوريا، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.