 روسيا تنفي مسؤوليتها عن قصف مخبز ومستشفى في إدلب - بوابة الشروق
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روسيا تنفي مسؤوليتها عن قصف مخبز ومستشفى في إدلب

نور رشوان
نشر فى : الخميس 30 يناير 2020 - 1:36 م | آخر تحديث : الخميس 30 يناير 2020 - 1:36 م

 

نفت روسيا، اليوم الخميس، مسؤولية طائراتها عن قصف مخبز ومستشفى في إدلب، شمالي سوريا، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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