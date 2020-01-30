روسيا تنفي مسؤوليتها عن قصف مخبز ومستشفى في إدلب

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نفت روسيا، اليوم الخميس، مسؤولية طائراتها عن قصف مخبز ومستشفى في إدلب، شمالي سوريا، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.