5 ملايين جنيه لتطوير الشارع الرئيسي بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء

قال المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، إنه جار تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بالمدينة، والطرق المتفرعة منه، بتكلفة تصل إلى 5 ملايين جنيه، طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.



وأضاف رئيس المدينة، أن أعمال التطوير تتضمن إقامة سور جانبي، وتطوير جميع الأرصفة والبلدورات والجزيرة الوسطى.



جاء ذلك خلال متابعة رئيس المدينة، اليوم، لمراحل إنشاء أحد المتنزهات والتي تقام بالجهود الذاتية، لتكون جاهزة لاستقبال مواطني المدينة و زوارها في الموسم الصيفي المقبل.



وأكد رئيس المدينة، أنه جار تطوير الحدائق العامة بالمدينة، بمساهمة ذاتية من بعض رجال الأعمال بالمدينة، لافتًا إلى أنه جار الانتهاء من حديقة الصبار، وتطوير وصيانة الحديقة التي توجد بجوار مكتبة الطفل، وزراعة شارع المرور من كلا الجانبين.