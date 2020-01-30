الزمالك يرسل قائمة السوبر الإفريقي لمواجهة الترجي في قطر

تراجع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك عن قراره السابق بعدم خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في العاصمة القطرية "الدوحة".

وجاء تراجع رئيس الزمالك، بعدما أعلنت قناة النادي الفضائية مساء اليوم الخميس، عن قيام مجلس الإدارة بإرسال قائمة الفريق النهائية إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، للتأكيد على خوض مواجهة السوبر أمام بطل تونس في قطر.

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم قد حدد من قبل مدة 15 يومًا قبل المباراة لإرسال ناديى الزمالك والترجى التونسى لإرسال قائمتهما لخوض المباراة، وذلك لإنهاء بعض الإجراءات التنظيمية.

رئيس نادي الزمالك، كان قد شدد بأن فريقه لن يخوض مواجهة الترجي بالسوبر الإفريقي في قطر، حيث أكد أن ملف المباراة بالكامل تم عرضه على أشرف صبحي وزير والرياضة ولرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مرفقًا به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبي الزمالك، اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي وأولاده واحفاده على حد قوله.

جماهير الزمالك كانت قد قامت بتدشين هاشتاج أمس الأربعاء " قايمة السوبر فين"، مطالبة السلطات في مصر بسرعة الضغط على مرتضى منصور لإرسال قائمة الفريق إلى الاتحاد الإفريقي، خوفًا من القرارات الكارثية التي سيتعرض لها النادي في حالة التمسك بقرار عدم خوض المباراة في قطر، وفقًا للائحة عقوبات "الكاف" والتي سيكون أبرزها حرمان النادي من المشاركة في البطولات الإفريقية لمدة 3 مواسم متتالية ، أي أنه في حال تأهل الفريق المنسحب في بطولات الكاف سيتم استبعاده من البطولة الحالية (دوري أبطال إفريقيا) إلى جانب فرض عقوبات مالية مغلظة.

ويعقد مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين المقبل، للكشف عن موقف النادى النهائى من خوض مباراة السوبر الإفريقى من عدمه.