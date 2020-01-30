سلسلة متاجر إيكيا السويدية تغلق كافة فروعها في الصين بسبب فيروس كورونا

أعلنت سلسلة متاجر الأثاث السويدية إيكيا، اليوم الخميس، إغلاق كافة متاجرها في السويد بشكل مؤقت بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد وارتفاع عدد ضحاياه إلى نحو 170 حالة وفاة في الصين.

وبعد إعلان مجموعة إيكيا أمس اعتزامها إغلاق نصف عدد فروعها في الصين تقريبا، عادت اليوم وأعلنت اعتزامها إغلاق كافة الفروع في الوقت الراهن.

كان عدد كبير من شركات الطيران الأجنبية قد أعلن خلال الأيام الأخيرة وقف أو تقليص عدد رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار الفيروس. كما أعلن عدد كبير من الشركات الصناعية مثل تويوتا موتور اليابانية وقف إنتاجها في الصين حتى يوم 9 فبراير المقبل بسبب أزمة كورونا.

كانت الصين قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في الصين إلى 170 وفاة و7711 إصابة.

جاء ذلك بعد أن تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة في إقليم خوبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان للجنة الصحية في الإقليم.

وتم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في هونج كونج و8 في تايوان.